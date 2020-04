Coronavirus: rifatti i tamponi nella Rsa di Torano, 49 positivi

Sono 49, fra cui 26 pazienti e 23 dipendenti, le persone risultate positive al Covid-19 a “Villa Torano” di Torano Castello (Cosenza), la residenza per anziani al centro in questi giorni di polemiche dopo che è emerso che i tamponi eseguiti in un primo tempo erano stati falsati da un’ errata applicazione delle procedure.

La vicenda ha indotto la procura di Cosenza e l’azienda sanitaria ad avviare un’inchiesta, mentre un’indagine interna è stata annunciata dall’azienda sanitaria. Il dato definitivo è stato comunicato dall’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza dopo gli ultimi tamponi effettuati e i controlli di comparazione eseguiti a seguito dell discrepanze emerse nei giorni scorsi.

L’Asp invierà una sua commissione medica nella struttura per verificare le reali condizioni di salute dei 56 pazienti presenti all’interno della struttura, tra i quali è stato registrato un decesso. Non è stato ancora reso noto, però, se sia riconducibile al coronavirus.