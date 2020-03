Coronavirus, riscontrati al Pugliese di Catanzaro 17 nuovi casi positivi

Sono 17 i nuovi casi positivi riscontrati all’ospedale Pugliese a seguito dei 158 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Il bollettino dell’azienda ospedaliera fa sapere che dei 158 tamponi effettuati, 88 sono stati fatti a pazienti provenienti dalla provincia di Catanzaro; 35 da Crotone e altrettanti 35 dalla provincia di Vibo.

Dei 17 casi risultati positivi solo due sono appartenenti alla provincia di Catanzaro ; 9 provenienti dalla provincia di Crotone e 5 da Vibo ma uno di questi risulta dubbio e dovrà essere ripetuto. I ricoveri complessivi in malattie infettive sono 17: 2 nuovi in malattie infettive, 10 in terapia intensiva e 3 dimessi da malattie infettive e destinati ad altri reparti.

Ovviamente 137 tamponi sono risultati negativi nella giornata di ieri. Ricordiamo che i casi riscontrati all’ospedale Pugliese non riguardano solo pazienti catanzaresi ma anche molti di Vibo e Crotone come illustrato dai numeri che si riferiscono alle ultime 24 ore.