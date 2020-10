Coronavirus, sale il numero delle vittime in Calabria: muore un 80enne

Sale ancora il numero dei decessi in Calabria per coronavirus. La nuova vittima é un ottantenne di Celico, comune in provincia di Cosenza dichiarato zona rossa. Il decesso é avvenuto la scorsa notte nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove l’anziano era ricoverato da 15 giorni.

Ieri sera si erano registrati altri due decessi: quello di una donna di 75enne che era ricoverata nel reparto di terapia intensiva a Cosenza e di un uomo di 86 anni deceduto a Scalea.

Altri decessi che vanno a incrementare il numero dei pazienti deceduti in Calabria da inizio pandemia che (secondo i dati del bollettino del 28 ottobre) si attestava a 111 vittime.