Coronavirus, si allunga l’elenco delle vittime in Calabria: morta anziana

Nuova vittima del covid in Calabria. E’ un’anziana originaria di Casali del Manco (in provincia di Cosenza) ospite della Rsa “L’Incontro”.

La notizia è stata comunicata dall’amministrazione comunale: “Con dolore infinito, annunciamo alla cittadinanza tutta la dipartita di una nostra concittadina con Covid-19. La stessa soggiornava presso la struttura “L’Incontro”, in località “Spezzano Piccolo”, ma da qualche giorno le sue condizioni di salute si erano aggravate al punto da richiedere ulteriori prestazioni sanitarie ospedaliere”.

“Ai familiari, un caldo abbraccio da parte dell’intera comunità, con la speranza che questi sacrifici siano gli ultimi per la nostra gente casalina. All’intera cittadinanza rinnoviamo il senso civico e la collaborazione responsabile per poter far fronte comune ed uscire quanto prima da questa emergenza di carattere mondiale”.