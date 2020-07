Coronavirus, sono 12 le persone decedute in Italia nelle ultime 24 ore

Sono 276 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore: ieri l’incremento era di 229. Si conferma quindi il trend ancora in crescita negli ultimi giorni. Secondo quanto riporta il Bollettino diffuso oggi come sempre dal ministero della Salute.

Ancora una volta la regione con più nuovi casi è la Lombardia, che ne registra quasi la metà (135). Sono 12 i morti, come ieri: il totale arriva a 34.938 dall’inizio del monitoraggio.

Sono 13.428 le persone con tampone positivo in tutta Italia in questo momento: ieri erano 13.459. I tamponi effettuati da ieri sono in discesa: 47.953 (mentre ieri erano 52.552). Il totale dei test è di 5.854.621 per 3.520.377 casi. Le persone guarite sono in totale quasi 200mila: 194.273. Ci sono ancora 65 persone in terapia intensiva (ieri erano 71), e 844 persone ricoverate: ieri erano 871. 12.519 persone sono in isolamento, dato invariato da ieri.

La Regione Lazio segnala che «si aggiungono ulteriori 12 persone positive a test molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2 identificate a seguito di screening effettuato allo sbarco del volo Dacca-Fiumicino» atterrato il 6 giugno scorso all’aeroporto Leonardo da Vinci, come da ordinanza regionale. «Il totale delle persone positive dal volo in oggetto è 48».