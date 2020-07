Coronavirus, sono 14 i decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore

Non si ferma l’incremento dei nuovi casi positivi al coronavirus: i nuovi dati parlano di un più 249, dunque sedici in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda le vittime, ci sono stati altri 14 decessi attribuiti a Covid-19.

Diminuisce il numero delle persone che attualmente sono positive, visto che si passa da 12.456 a 12.368, mentre i guariti sono stati, secondo il bollettino di oggi 323.

In sintesi, i casi totali nel nostro Paese sono arrivati a quota 244.216, i decessi a 35.042, i guariti a 196.806.

Stabili i posti occupati in terapia intensiva (50), mentre i ricoveri negli altri reparti, che ieri avevano avuto un incremento, diminuiscono da 771 a 757. Tra le regioni, la maggior parte dei positivi anche oggi sono in Lombardia (88), Emilia (40) e Veneto (34).