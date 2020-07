Coronavirus, sono 15 le vittime registrate in Italia nelle ultime 24 ore

Continua la risalita dei nuovi casi di Coronavirus in Italia, secondo la fotografia scattata dalla Protezione civile nel suo monitoraggio quotidiano: l’incremento in 24 ore è di +223 casi che portano il numero complessivo a 241.184.

Una lieve crescita che continua da giorni: ieri il dato relativo era +201, due giorni fa 187 casi, tre giorni fa 175. Sono 15 invece le persone positive al tampone decedute nelle ultime 24 ore (ieri erano il doppio): il totale sale così a 34.833.

Si liberano sempre più i letti in terapia intensiva, dove sono ricoverate ancora 79 persone, tre in meno rispetto al dato di 24 ore fa. Sono 956 le persone in ospedale (ricovero ordinario), sette in meno rispetto a ieri. Scendono sotto i 14mila le persone isolate domiciliarmente: 13.849.

Sotto i 15mila sono invece gli attualmente positivi (14.884, 176 in meno rispetto a ieri). Sempre più sono le guarigioni registrate: 384 in più rispetto a ieri, per un totale di 191.467. Aumentano i tamponi effettuati in un giorno: 77.096 a fronte dei 55.243 di ieri, per un totale di 5.575.815 e 3.348.127 persone effettivamente analizzate.