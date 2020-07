Coronavirus, sono 20 le vittime registrate in Italia nelle ultime 24 ore

Aumenta il numero di morti, che supera i 35mila, e quello dei nuovi contagi, mentre il numero dei test effettuati è nella media: +50mila. Dimezzano allo stesso tempo le persone guarite. È la situazione in Italia relativa all’emergenza Coronavirus, secondo gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute.

Nel dettaglio, sono 243.736 i casi totali nel nostro Paese, +230 nelle ultime 24 ore. Ieri i nuovi casi erano stati 162, due giorni fa erano 114. Sale a 35.017 il bilancio delle vittime, +20 nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati registrati 13 decessi, due giorni fa erano +17.

Nelle ultime 24 ore hanno lasciato l’ospedale 230 persone, sale a 196.246 il bilancio dei guariti, ieri erano +575. Scendono a 12.473 gli attualmente positivi, ieri erano 12.493.

Sono 750 le persone ancora ricoverate in ospedale, di cui 53 in terapia intensiva (ieri erano 57). Mentre 11.670 persone sono in isolamento domiciliare.

Sono stati eseguiti nelle ultime ore 50.432 tamponi (ieri erano +48.449), il totale dei test sale così a 6.103.492, mentre sono 3.663.596 i casi testati.