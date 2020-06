Coronavirus, sono 22 le vittime registrate in Italia nelle ultime 24 ore

Aumentano i morti, stabili i nuovi contagi, ma con quasi la metà dei tamponi. Frena il calo degli attualmente positivi così come frenano anche le guarigioni, mentre in terapia intensiva è ricoverata una persona in più.

Questa è la fotografia della situazione Coronavirus nel nostro Paese scattata dagli ultimi dati della Protezione civile. In Italia ci sono 16.681 persone attualmente infette, 155 in meno rispetto a ieri quando erano 16.836. Frena il calo rispetto a ieri quando erano stati -802.

Dall’inizio del monitoraggio della pandemia sono state contagiate in totale 240.310 persone, 174 in più rispetto a ieri, quando i nuovi contagi erano 175, mentre due giorni fa erano 259. Oggi sono 37.346 i tamponi effettuati, ieri erano stati 61.351.

Sono guarite nelle ultime 24 ore 307 persone, il totale dei guariti sale così a 188.891. Ieri erano stati invece 969. Ci sono ancora 98 persone ricoverate in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri. 15.423 i pazienti in isolamento domiciliare, mentre 1.160 sono i ricoverati con sintomi.