Coronavirus, sono 30 le vittime registrate in Italia nelle ultime 24 ore

I dati forniti dal bolletino di oggi della Protezione civile sulla situazione in Italia dell’epidemia di Coronavirus inquadrano una situazione stabile rispetto a ieri.

Scendono i nuovi contagi: ieri erano stati registrati 296 nuovi casi, oggi invece sono 259. Due giorni fa erano ancora più bassi: 190. Il numero totale dei casi dall’inizio dell’epidemia è arrivato così a 239.961.

Il bilancio delle vittime è arrivato invece a 34.708, 30 in più rispetto a ieri quando i nuovi decessi erano stati 34, il giorno prima invece erano 30.

I guariti sono arrivati a 187.615, 890 in più rispetto a ieri. Le persone in terapia intensiva sono 105, dato stabile rispetto a ieri quando erano 103. In isolamento domiciliare ci sono ancora 16.177 pazienti mentre 1.356 sono ricoverati con sintomi. Attualmente i positivi sono 17.638.