Coronavirus, sono 5 le vittime registrate in Italia nelle ultime 24 ore

Meno morti e meno nuovi casi, con circa 7mila tamponi in meno. Aumentano invece le persone guarite. È la situazione Coronavirus in Italia, secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. In dettaglio, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 252 casi di contagio, il totale sale a 245.590.

Ieri i nuovi casi erano stati 306, due giorni fa erano 282. I nuovi contagi interessano soprattutto l’Emilia Romagna (+63), segue la Lombardia, con 53 nuovi contagi. I morti nel nostro Paese dall’inizio del monitoraggio dell’emergenza sono stati 35.097: altri 5 in 24 ore. Ieri erano state registrate 10 vittime.

I guariti sono stati 350, il totale sale così a 198.192. Ieri avevano lasciato l’ospedale 214 persone. Gli attualmente positivi in Italia sono 12.301, ieri erano 12.404.

Sono 11.542 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, mentre 713 sono ricoverate in ospedale, di cui 46 in terapia intensiva (ieri erano 49).

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 53.334 tamponi, ieri erano stati 60.311 i test eseguiti. Il totale dei casi testati sale così a 3.869.759, mentre i tamponi effettuati dall’inizio del monitoraggio sono 6.468.375.