Coronavirus – Stop ai ricoveri programmati negli ospedali di Lamezia, Soverato e Soveria

Il direttore del presidio ospedaliero unico dell’Asp di Catanzaro, Antonio Gallucci ha disposto, da pochi minuti, la sospensione dei ricoveri programmati.

La comunicazione è stata inviata ai direttori delle Unità operative di degenza e di pronto soccorso del presidio ospedaliero di Lamezia Terme, ai pronto soccorso e alle direzioni mediche dei presidi ospedalieri di Soverato e Soveria Mannelli.

Il provvedimento che ovviamente specifica che sono fatti salvi i casi programmati e ritenuti urgenti, è stato adottato relativamente all’emergenza Covid-19 e serve a garantire la massima sicurezza all’interno delle strutture sanitarie.

Anche per questa ragione nella circolare al fine di limitare l’accesso negli ospedali si dispone che vengano seguite in maniera scrupolosa i dettami delle ultime comunicazioni in materia.