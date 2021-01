Coronavirus, tamponi per insegnanti e personale ATA a Soverato

“La sentenza del TAR Calabria, che annulla l’ordinanza Regionale e prevede la riapertura delle scuole lunedì 11 gennaio, ci ha costretto ad accelerare il programma di somministrazione TAMPONI agli insegnanti e personale ATA delle scuole di competenza comunale (infanzia, elementari e medie)”.

“Oggi dalle ore 8:00 alle ore 16:00 sono stati effettuati oltre 120 tamponi (fortunatamente tutti con esito negativo).

Un grande sforzo reso possibile dalla disponibilità, in un giorno festivo ed a titolo gratuito, del personale sanitario Sara Fazzari, Elena Tino e Paola Aloisio”.

“Grazie a Domenico, anche lui fuori dell’orario di servizio, per aver gestito gli ingressi all’interno dei locali adibiti al piano terra di Palazzo di Città.

Grazie alla cooperativa Innotec per i tamponi”.

“Un ringraziamento speciale a insegnati e personale ATA che in modo volontario hanno deciso di sottoporsi a tampone dimostrando senso di responsabilità ed amore per i propri alunni.

Ancora una volta nei momenti difficili CI SIAMO!!”. Lo rende noto in un post sui social network il sindaco di Soverato, Ernesto Francesco Alecci.