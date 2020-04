Coronavirus, ultimo bollettino della Protezione civile. 4.585 i nuovi casi positivi e 766 i decessi nelle ultime 24 ore

Anche oggi crescono di quasi 5mila (4.585) i casi di Coronavirus in Italia, per un totale di 119.827. Secondo l’ultimo bollettino presentato dal Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Le vittime nel Paese sono cresciute di 766 (ieri la crescita era di 760), per un dato complessivo di 14.681. I pazienti guariti e dimessi in totale sono 19.758, 1.483 in più rispetto a ieri, quando erano 18.278.

Al momento il totale dei pazienti positivi è 85.388 (ieri erano 83.049), con un aumento di 2.339 nelle ultime 24 ore (ieri l’aumento era stato pari a 2.477).

Di questi 4.068 sono in terapia intensiva (ieri erano 4.053), 28.741 sono ricoverati con sintomi (ieri erano 28.540) e 52.579 si trovano in isolamento domiciliare, 2.123 in più rispetto a ieri.