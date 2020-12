Coronavirus: un bambino nasce con anticorpi contro Covid-19 e diventa un caso da manuale

Nato il 7 novembre al Singapore National University Hospital, il piccolo Aldrin ha già anticorpi contro Covid-19.

Sua madre, Céline Ng-Chan, ha contratto il coronavirus all’inizio della gravidanza, a circa dieci settimane, spiega il quotidiano singaporiano The Straits Times in un articolo in inglese. Una gravidanza precoce sotto sorveglianza poiché se i casi di trasmissione del Covid-19 al bambino durante la gravidanza sono rari, non sono impossibili.

La madre spiega poi di aver fatto parte di un programma di studio nell’ambito della ricerca sul coronavirus. Durante le ricerche condotte sulla giovane madre, i medici hanno subito notato che il bambino non aveva contratto la malattia ma aveva anticorpi contro Covid-19 . “Il mio pediatra ha detto che gli anticorpi che avevo sviluppato contro Covid-19 sono spariti, ma Aldrin li ha. Il mio medico presume che gli ho trasferito i miei anticorpi durante la gravidanza” testimonia la madre.

Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, un caso da manuale che forse rende Aldrin l’unico essere umano a possedere anticorpi senza essere stato contaminato dal virus. L’ospedale di Singapore dovrebbe presto studiare la durata di vita di questi anticorpi e il livello di protezione che offrono al neonato.