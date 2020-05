Un nuovo caso di positività al coronavirus, nessuna variazione per quanto riguarda il numero dei ricoveri che restano 16 (15 in reparto di Malattie Infettive uno in Rianimazione).

Lo si apprende dal bollettino odierno del Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. In tutto 189 i tamponi eseguiti e processati nelle ultime ore provenienti dalla Calabria centrale.

Il nuovo contagio è segnalato in provincia di Catanzaro. Nessun nuovo caso nel Vibonese e nel Crotonese.