Corpi estranei nel latte, richiamati altri quattro marchi: l’avviso del Ministero della Salute

Si estende il richiamo alimentare che coinvolge diversi marchi di latte, con l’aggiunta di altri 4 lotti ritirati dal mercato per la presenza di corpi estranei, anche se con una settimana di ritardo, da parte del Ministero della Salute che ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di latte intero omogeneizzato pastorizzato a temperature elevate.

Oltre ai marchi Polenghi Lombardo, Mukki e Latteria Soresina già indicati dai supermercati Bennet, Carrefour, Coop ed Esselunga che avevano già segnalato nei giorni scorsi la possibile presenza di corpi estranei in alcuni lotti di latte intero pastorizzato a temperatura elevata, venduti in bottiglie da 1 litro, ora sono coinvolti anche i marchi Latte Verona, Fior di Maso, Giglio e Cappuccino Lovers, venduti in bottiglie da 1 litro, con i numeri di lotto 15/05/25 B (Latte Verona, Fior di Maso e Giglio) e 17/05/25 B (Cappuccino Lovers), corrispondenti alle date di scadenza.

Il latte è prodotto dall’azienda Centrale del Latte d’Italia S.p.A. con stabilimento a Torino alla via Filadelfia n 220 e con sede operativa a Vicenza in via A. Faedo 60.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda i consumatori, che avessero acquistato questo prodotto, facente parte dei lotti ritirati, di non consumarlo e di renderlo al punto vendita, presso cui è stato acquistato.