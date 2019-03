Corpi estranei nello zucchero, ecco la marca e il lotto contaminato

Il Ministero della Salute segnala il richiamo per rischio fisico.

E’ di nuovo tempo di richiami alimentari da parte del Ministero della Salute. Purtroppo nelle scorse ore si è arrivato un nuovo allarme da parte del Ministero della Salute e questa volta sotto la lente di ingrandimento ci sarebbe lo zucchero a marchio Sudzuccheri.

La notizia è stata pubblicata sul portale ufficiale del dicastero e alla voce relativa al motivo della segnalazione e si legge “Rischio migrazione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti”. Si tratta di una misura precauzionale cautelativa per la possibile presenza di corpi estranei presente nell’alimento per la rottura del sito di produzione.

Il richiamo ha come oggetto lo zucchero classico della Sudzuccheri srl lotto 060319 prodotto nello stabilimento di Gricignano Di Aversa (CE) ubicato alla via Z.I. Aversa Nord. Dunque, come avete capito questi prodotti sono a quanto pare molto apprezzati dai consumatori abituali di Esselunga e confezionati attenendosi alla tradizione con ingredienti genuini e sani.

A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda a coloro che hanno acquistato il prodotto con le caratteristiche segnalate, di NON consumarlo e di riportarlo nel punto vendita, dove sarà rimborsato!