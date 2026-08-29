Corriere della droga dalla Calabria a Castelnovo: scoperto maxi laboratorio con 10 kg di cannabis e Wax, un arresto

Un uomo residente a Castelnovo nè Monti è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Modena dopo essere stato sorpreso a bordo di un pullman proveniente da Crotone con un quantitativo di marijuana, scoperto grazie alle unità cinofile durante un controllo di routine.

La scoperta dopo il controllo sul pullman

La successiva perquisizione nella sua abitazione ha svelato una vera e propria filiera illegale per la produzione e la raffinazione dello stupefacente.

I Baschi Verdi hanno scoperto serre indoor con piante interrate, lampade, fertilizzanti, macchinari per il sottovuoto, presse per il confezionamento e persino un laboratorio per l’estrazione del “Wax”, un potente derivato della cannabis ad altissimo tasso di THC.

Sequestrati oltre 10 chili di droga

In totale i finanzieri hanno sequestrato oltre 10 chili di droga tra marijuana, Hashish e Wax, oltre a tutto il materiale per la coltivazione e lo spaccio.

La sostanza illecita avrebbe fruttato sul mercato oltre 100 mila euro. Per l’uomo, accusato di produzione, traffico e detenzione di ingenti quantitativi di droga, sono scattate le manette.