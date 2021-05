Corrompono funzionari in Costa d’Avorio per estrarre oro, tre arresti in Calabria

Tre persone sono state arrestate, a conclusione di complesse ed articolate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Locri, personale della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bovalino e della Squadra Mobile di Reggio Calabria, con l’ausilio delle Squadre Mobili di Roma e Forlì-Cesena, nell’ambito di un’operazione denominata “Tutto il mondo è paese”. Eseguita un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Locri nei confronti di S.C., 60 anni, D.M, 72 anni e P.G. 74 anni, ritenuti responsabili di corruzione internazionale e di Trasferimento fraudolento di valori.

Le indagini, avviate nel corso del 2020 dal Commissariato di Bovalino con il Coordinamento della Squadra Mobile di Reggio Calabria e per i profili internazionali dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine e dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, sotto le direttive della Procura della Repubblica di Locri, anche con il ricorso a operazioni di intercettazione ed evidenziavano pregnanti elementi di reità in ordine ad accordi corruttivi con funzionari della Repubblica della Costa D’Avorio da parte degli indagati.

Si è accertato, infatti, che gli indagati avevano costituito nel corso del 2017 due società di diritto ivoriano, rispettivamente una per il commercio e l’estrazione di prodotti minerari e petroliferi e l’altra di import-export (utilizzata per finanziare la prima), in cui il socio occulto era S.C. . Tramite la prima società gli indagati avanzavano al competente ufficio ivoriano una richiesta di autorizzazione per la ricerca e l’estrazione semi-industriale di oro su dei terreni che ricadevano in un Parco Nazionale e che, per tale motivo, non poteva essere rilasciato il necessario parere favorevole. Per ottenerlo gli indagati ponevano in essere un’illecita attività corruttiva.

L’attività investigativa consentiva, infatti, di accertare che, per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente nella Repubblica Ivoriana, gli indagati, in tempi diversi e con il concorso di altri soggetti Ivoriani, corrompevano prima il Direttore Regionale delle Miniere e della Geologia di Yamoussoukro e successivamente il competente Direttore dell’Ufficio Ivoriano dei Parchi e delle Riserve di Yamoussoukro mediante la corresponsione di tangenti, rispettivamente, di sette milioni di Franchi CFA (pari a circa € 10.600,00) e di un milione di Franchi CFA (pari a circa € 1.500,00).

Dall’attività di indagine emergevano, inoltre, gravi indizi in ordine alla integrazione del reato di trasferimento fraudolento di valori, avendo riscontrato che le due società ivoriane a fronte della formale intestazione, avevano quale socio occulto e amministratore al pari degli altri soci italiani (odierni indagati) S.C., soggetto contiguo alla cosca di ‘ndrangheta dei Marando di Platì, già sottoposto alla misura di prevenzione personale della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza e di confisca di prevenzione di numerosi beni.