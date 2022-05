Corsa per la Memoria 2022 nel trentennale delle stragi di mafia e ricordare i giudici Falcone e Borsellino

Dal 13 al 23 maggio in tutta Italia si potrà correre – camminare in “virtual” per 5 km per ricordare nel trentennale delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio del 23 maggio 1992 e 19 luglio 1992, tutte le vittime della mafia, e i due eroi i giudici Falcone e Borsellino e gli agenti di scorta.

Il comitato organizzatore e la Fondazione Falcone si sono prodigati in questo alto intento; il Gruppo Correre Insieme formato da donne e uomini liberi che promuovono beneficenza e charity, prenderà parte alla manifestazione, con orgoglio e convinzione, perché lo sport può e deve essere soprattutto veicolo di cultura e di civiltà.

Non contano sempre le prestazioni ed i tempi realizzati, ma conta molto di più dare un senso alla strada percorsa; in questa visione invitiamo tutti gli amici sportivi e le famiglie a partecipare.