Corsa su strada: Morena Sestito 2° assoluta a San Giovanni in Fiore

Domenica 26 giugno si è svolta a San Giovanni In Fiore la 12° edizione della Corri In Fiore, gara di corsa su strada che ha visto ai nastri di partenza il Gotha dell’atletica calabrese.

L’evento si è svolto su un ostico percorso cittadino di un km da ripetere 7 volte, che ha messo a dura prova tutti gli atleti in gara. La competizione era valida come 3° prova del campionato regionale calabrese.

In gara molti atleti soveratesi che hanno tenuto alto il nome della Citta’, che nella corsa su strada vanta trascorsi eccellenti.

In campo femminile ottima e convincente prova di MORENA SESTITO, che al termine di una gara accorta e ben gestita è andata a conquistare un 2° posto assoluto confermando tutti i passi avanti fatti vedere negli ultimi mesi.

In campo maschile ottima prova del fortissimo ANDREA D’AMBROSIO, dominatore assoluto delle prime 2 prove del campionato regionale (due primi posti), che in un circuito non adatto alle sue caratteristiche è andato a conquistare un terzo posto assoluto che lo colloca tra i superfavoriti al titolo finale.

Il gruppo di atleti soveratesi, che spesso incrociamo sul Lungomare cittadino che è il loro campo di allenamento, sono chiamati a confermare le loro prestazioni il 24 luglio nella 4° prova del campionato regionale che si svolgera’ a San Pietro A Maida.