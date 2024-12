Corsi ITS Cadmo Academy: alta formazione nelle nuove tecnologie, il 9 dicembre la presentazione a Soverato

Si svolgerà lunedì 9 dicembre 2024, alle ore 11:00, nella Sala Conferenze dell’ITT Malafarina di Soverato, la presentazione dei Corsi post diploma di alta formazione dell’Istituto Tecnologico Superiore Cadmo Academy.

Il presidente della Fondazione ITS Cadmo Academy ICT, Pasqualino Serra, illustrerà ai presenti, nell’incontro moderato dal giornalista professionista Antonello Torchia, l’importanza e le opportunità offerte dai Corsi ITS. I Corsi ITS Cadmo Academy, ai quali è possibile accedere con il diploma di istruzione secondaria superiore o laurea, sono di durata biennale, per un totale di 1800 ore, e consentono, inoltre, di ottenere l’abilitazione per l’insegnamento tecnico pratico nelle scuole. Il Diploma di Tecnico Superiore è rilasciato dal Ministero dell’Istruzione.

All’incontro porteranno i loro saluti e relazioneranno il sindaco di Soverato Daniele Vacca, il dirigente scolastico dell’ITT Malafarina Saverio Candelieri, il consigliere regionale Ernesto Alecci, il presidente della Provincia di Catanzaro Mario Amedeo Mormile, il presidente di Unioncamere Calabria Pietro Falbo, il presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara, la responsabile dei Centri per l’impiego di Soverato Giuseppina Zangari, la responsabile dei Centri per l’impiego di Catanzaro Rita Miscioscia, la Bcc di Montepaone, istituti scolastici (ITT Malafarina, IIS Guarasci-Calabretta, Scuola Don Bosco), aziende (Sinapsys – società del Gruppo Maggioli; IFM; RdTech; NoiTech, TodSystem) che collaborano con l’ITS Cadmo e autorità istituzionali.

L’obiettivo dei Corsi è quello di formare risorse tecniche specializzate nel settore ICT (Tecnologie della informazione, della comunicazione e dei dati). I Corsi ITS Cadmo Academy formeranno le seguenti figure: Software Developer, Cyber Security, Programmatore 4.0.

Alla scadenza del bando di partecipazione ai Corsi ITS (15 dicembre 2024), sarà effettuata la selezione degli studenti per il biennio 2024-2026 e seguirà l’inizio dei percorsi nelle sedi di Soverato, Castrolibero e Lamezia Terme. Si può partecipare al bando direttamente collegandosi al sito www.itscadmo.it .