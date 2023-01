Corso di Digital Storytelling per lo staff Erasmus del Malafarina di Soverato

Claudio Cherubino, Sandra Macrina e Savina Moniaci responsabili, rispettivamente, dell’implementazione delle abilità tecniche, linguistiche e del coordinamento dello Staff Erasmus dell’ITT Malafarina di Soverato, diretto dal professor Saverio Candelieri, nell’ambito della seconda annualità dell’Accreditamento settore Scuola, hanno frequentato, dal 16 al 20 gennaio, un corso funzionale alla realizzazione dei prodotti di disseminazione del Programma Erasmus+.

Il corso di Digital Storytelling tenutosi a Guadaloupe, nel paradisiaco arcipelago delle Antille francesi dei Caraibi, da professionisti del settore come Jimmy Kancel, Jude Gustave e Jonathan Drumeaux, ha visto la presenza di docenti e dirigenti scolastici provenienti dalla Lituania, dal Belgio, dalla Germania e dalla Finlandia desiderosi di migliorare le proprie competenze digitali e apprendere come utilizzare il digital storytelling per coinvolgere gli studenti secondo l’approccio del Project Based Learning.

Il corso, avviatosi con l’analisi del background teorico, si è poi orientato sull’uso pratico della narrazione digitale, nonché sulle opportunità di creare risorse per l’insegnamento e l’apprendimento. La metodologia, attuata attraverso workshop per l’uso pratico dei diversi software di narrazione digitale, si è focalizzata su una cura sistematica dei contenuti e della forma, consentendo ai partecipanti, non solo, di migliorare le proprie competenze digitali, ma anche di sviluppare capacità di comunicazione, collaborazione, presentazione, negoziazione, pensiero critico e creativo. Il corso ha, altresì, permesso ai partecipanti di migliorare la comprensione del potenziale che la narrazione e la costruzione narrativa hanno nell’istruzione.

La padronanza degli strumenti virtuali è stata, inoltre, applicata alle piattaforme di collaborazione online per la preparazione, la diffusione e il collegamento in rete al fine di sviluppare futuri partenariati e progetti all’interno della Esep (European School Education Platform) che combina le funzionalità di eTwinning ed Education Gateway.