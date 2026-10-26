Corso di storia della Terza Età di Soverato

In mezzo a qualche reminiscenza di poesia patriottica ottocentesca, e in mezzo a un meridionalismo fasullo, il corso di storia di quest’anno 2026-7 racconterà i fatti dal 1734 al 1871; poi ognuno la pensi come vuole, però dopo essere stato informato. Ecco i fatti di cui parleremo ogni lunedì alle 17, ospiti dell’Istituto Liceo-Ragioneria, presso la Ragioneria di via Amirante. I fatti:

1734, Carlo di Borbone diviene re indipendente di Napoli e di Sicilia, Regni separati;

1737, estinti i Medici, diviene granduca di Toscana Francesco Stefano di Lorena;

gli Stati italiani adottano politiche di caute riforme, con vivacità culturale;

1796-1814, invasione “giacobina”; Repubbliche “democratiche”; dominio napoleonico e dei Napoleonidi sotto varie forme;

1814, caduta di Napoleone; 1815, caduta di Murat;

1814-5, restaurazione di alcuni sovrani;

1816, Regno delle Due Sicilie;

1820-1, moti carbonari nel Meridione, guerra con l’Austria; moti in Piemonte;

1831, moti dell’Italia Centrale;

ideologie confederali e federali;

1848, moti europei e italiani; Prima guerra d’indipendenza; Repubblica Romana e conflitto tra liberali e democratici; insurrezione della Sicilia e riconquista borbonica;

1855-8, politica estera di Cavour e intesa con la Francia;

1859, Seconda guerra d’indipendenza: annessioni al Piemonte di Milano, Parma, Modena, Bologna, Romagna, Toscana; cessione alla Francia di Savoia e Nizza;

1860, spedizione di Garibaldi in Sicilia e a Napoli; intervento militare piemontese; annessione di Marche, Umbria, Sicilia e Meridione;

battaglie del Volturno, Garigliano, Gaeta; insurrezione popolare detta brigantaggio;

17 marzo 1861, proclamazione del Regno d’Italia in forma unitaria centralista; 1864, capitale provvisoria a Firenze;

1866, Terza guerra d’indipendenza, fortunosa annessione del Veneto;

1870-1, conquista di Roma e proclamazione della capitale.

Volendo, c’è anche un libro

Ulderico Nisticò