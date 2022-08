Corso di Videomaking a Tenerife per lo Staff del Malafarina di Soverato

Le attività di formazione dello staff dell’ITT “Malafarina” di Soverato non si sono arrestate nemmeno durante il periodo estivo. Infatti, docenti ed assistenti tecnici, nell’ambito dell’Accreditamento Scuola Erasmus+, capitanati dall’instancabile Dirigente scolastico Domenico Servello, dall’8 al 12 agosto 2022, hanno frequentato il corso “Video making for Teachers”, organizzato da InterAct nella splendida Santa Cruz de Tenerife nelle Canarie.

Insieme ad altri corsisti provenienti da Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia, lo staff del Malafarina è stato impegnato in una serie di attività, sia teoriche che pratiche, con l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali, utilizzare la tecnologia per una didattica attiva in modo da migliorare e rendere più coinvolgente e proficuo il processo di insegnamento/apprendimento e, in particolare, per l’istituto soveratese, utilizzare questi format per la disseminazione dei numerosi progetti Erasmus+ in cui è coinvolto.

Nello specifico, la dott.ssa Elena Shyong, esperta di Tecnologie Informatiche e trainer del corso, ha fornito una serie di spunti e riflessioni sia sulla validità scientifica della metodologia didattica innovativa, basata sulla creazione di video che attivino meccanismi sensoriali e cognitivi determinanti nel processo di apprendimento, sia su una varietà di tecniche professionali quali l’angolazione, la scelta dei colori, il linguaggio del corpo, l’illuminazione, che, oltre a rendere il video un prodotto di qualità, si rivelano determinanti per cogliere le varie sfumature della comunicazione del messaggio che il prodotto di editing si propone lo scopo di trasmettere.

Come outcome finali, i corsisti, ripartiti in piccoli gruppi, hanno presentato dei prodotti, utilizzando le app e le piattaforme illustrate nel corso della settimana, creando diversi format come, ad esempio, video didattici per approfondire contenuti e valutare i processi di apprendimento degli studenti, tutorial per presentare istruzioni e passaggi, snackable video per ottenere risultati immediati e funzionali, video interattivi per personalizzare il percorso formativo e tante altre varietà di editing allo scopo di sfruttare tutte le occasioni che possano stimolare gli studenti ad imparare in modo creativo e stimolante, innescando modalità coinvolgenti ed, allo stesso tempo, spunti di riflessione. Le stesse escursioni alla scoperta di Tenerife e delle sue bellezze naturali, quali i piccoli borghi situati ai piedi del Vulcano Teide, le spiagge vulcaniche e quelle artificiali costruite con la sabbia del deserto, le immense coltivazioni di platano sono risultati funzionali per la sperimentazione pratica delle tecniche di ripresa illustrate dalla dott.ssa Shyong.

Non sono mancati momenti di commozione legati a quella che ha rappresentato l’ultima mobilità del dirigente Domenico Servello che, dal prossimo settembre, sarà in quiescenza e, nel ringraziarLo per ciò che ha fatto per rendere il Malafarina una scuola europea, moderna e all’avanguardia, lo staff del Malafarina gli augura tutto il meglio per i suoi futuri progetti di vita che lo vedranno, indubbiamente, ancora vincitore in tutte le nuove sfide che, sicuramente, si accingerà ad affrontare.

Con immensa stima Francesca, Andrea, Sandra, Claudio, Rocco, Giuseppe e Savina.