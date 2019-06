Corso DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) al Centro Polifunzionale VVF Calabria

Si è concluso giorno 31 maggio u.s., alla presenza del Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria Ing. Oliverio DODARO, il 45° corso nazionale per Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) dei Vigili del Fuoco, organizzato presso il Centro Polifunzionale VVF della Calabria con sede in Lamezia T. (CZ), al quale hanno partecipato tra il personale docente, gli istruttori dell’Aeronautica Militare provenienti dal R.A.C.S.A (Reparto Addestramento Controllo Spazio Aereo) di Pratica di mare (RM)..

Al percorso formativo della durata di due settimane hanno partecipato 13 unità Vigili del Fuoco provenienti da tutto il territorio italiano.

L’articolazione didattica del corso prevede argomenti legati alla cartografia ed orientamento in ambiente, tecniche di topografia applicata al soccorso, meteorologia, standardizzazione del linguaggio aeronautico ICAO (International Civil Aviation Organization), antincendio in ambiente forestale, studio dei diversi tipi di aeromobili impiegati nella lotta antincendio boschivo nonché addestramento alle tecniche delle comunicazioni T.B.T. (terra-bordo-terra) con l’ausilio di un simulatore informatico, che ha permesso la riproduzione di numerosi scenari d’intervento.

I discenti hanno visitato inoltre la base nazionale dei Canadair di Lamezia Terme dove hanno potuto familiarizzare con le caratteristiche tecniche ed operative dei velivoli AIB (antincendio boschivo) che compongono la flotta nazionale che dal 2013 sono entrati a far parte della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La scuola, nata da un progetto formativo del Funzionario dott. Luigi RICCI nel 2009, ha formato circa mille D.O.S., che operano in tutta Italia dopo aver acquisito le abilità operative necessarie per gestire i velivoli durante le fasi di spegnimento degli incendi boschivi e per coordinarli con le squadre di terra nei vari scenari incidentali.

La struttura formativa è un centro di alta formazione anche a livello europeo, sono infatti state svolte varie edizioni di corsi a rappresentati di tutti i paesi EU, al fine di standardizzarli al livello tecnico operativo con le procedure in uso per la formazione dei loro omologhi italiani. Ciò ha consentito di poter avviare una consolidata procedura di cooperazione tra stati che prevede l’impiego della flotta Canadair dei Vigili del Fuoco d’Italia a supporto di incendi di alta pericolosità e vastità, fuori dai confini nazionali, svolgendo missioni molto apprezzate in Svezia, Spagna, Portogallo, Grecia, Israele, molto spesso con velivoli ed equipaggi decollati dalla base di Lamezia Terme.