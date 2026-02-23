Cortale in lutto per la scomparsa di Roberto Dastoli. Il Sindaco: «Il paese ha perso una parte di sé»

Il primo cittadino Francesco Scalfaro esprime il cordoglio dell’intera amministrazione per la tragica perdita del diciassettenne: «Oggi siamo chiamati a essere comunità e a non lasciare sola la famiglia».

CORTALE – Una notizia improvvisa e lacerante ha scosso nel profondo la comunità di Cortale. La prematura scomparsa di Roberto Dastoli, strappato alla vita a soli 17 anni, ha gettato il centro abitato in un silenzio colmo di dolore e incredulità.

In un momento di così estrema sofferenza, il Sindaco Francesco Scalfaro ha voluto interpretare il sentimento collettivo dei suoi concittadini, diffondendo un messaggio di profonda commozione a nome di tutta l’Amministrazione Comunale.

«Un futuro spezzato troppo presto»

«Oggi il nostro paese si è fermato davanti a una notizia che ci ha colpiti nel profondo», ha esordito il primo cittadino, sottolineando come la perdita di un ragazzo così giovane rappresenti una ferita aperta per l’intero tessuto sociale. «La scomparsa di Roberto è un dolore che attraversa ogni famiglia, ogni strada, ogni luogo della nostra comunità. Quando perdiamo un ragazzo così giovane, non è soltanto una famiglia a soffrire: è l’intero paese che sente di aver perso una parte di sé».

Roberto era un volto noto e amato, descritto dal Sindaco come uno dei sorrisi che rappresentavano il futuro di Cortale. Un futuro che, purtroppo, oggi appare tragicamente interrotto.

L’appello all’unità e al silenzio

Davanti a una tragedia di simili proporzioni, Scalfaro ha richiamato i cittadini al valore della solidarietà e del rispetto, invitando tutti a stringersi attorno ai genitori, ai fratelli e ai parenti del giovane.

«In momenti come questi le parole non bastano, ma ciò che non deve mancare è il senso profondo di comunità che ci unisce. Stringiamoci con rispetto e silenzio attorno alla famiglia. Facciamo sentire loro la vicinanza concreta e sincera di un paese intero».

Il ricordo resterà vivo

Il messaggio del Sindaco si conclude con un impegno solenne: non lasciare che il dolore isoli chi resta, ma trasformarlo in un momento di sostegno reciproco. «Oggi più che mai siamo chiamati a essere comunità: a sostenerci, ad ascoltarci, a condividere il dolore senza lasciare nessuno solo. Il ricordo di Roberto Dastoli resterà vivo nei nostri cuori e nella memoria collettiva del nostro paese».

L’intera cittadinanza si prepara ora a dare l’ultimo saluto al giovane Roberto, in un clima di raccoglimento che testimonia quanto il diciassettenne fosse parte integrante dell’anima di Cortale.