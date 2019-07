Corte d’Appello: Il Sindaco di Satriano Aldo Battaglia è decaduto

La Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato decaduto il sindaco di Satriano, in provincia di Catanzaro, Teodoro Aldo Battaglia.

I Giudici confermando la decisione di primo grado del Tribunale di Catanzaro del novembre 2018, hanno rilevato la sua incompatibilità alla carica di sindaco per essere parte in causa in alcuni contenziosi con l’ente che guida.

La vicenda prese spunto, nel luglio 2018, dal ricorso del Comitato popolare “Articolo 70” a firma di Alessandro Catalano, già candidato a sindaco, e altri 39 elettori satrianesi. I ricorrenti chiedevano la dichiarazione di incompatibilità in quanto pendenti due giudizi civili nei quali Battaglia è chiamato a rispondere come convenuto, in uno in via diretta e nell’altro in rivalsa.