Corte dei conti e Comuni

La Corte dei conti, studiando il 2021, ha scoperto che la Calabria rischia sui fondi europei: che novità, vero? Di nuovo serio, c’è che, secondo la Corte, la Regione doveva nominare i tecnici per aiutare i Comuni a fare progetti, e, alla data di oggi 5 dicembre 2022, non ha nominato un bellissimo niente. La colpa è dei passacarte che oziano negli uffici: ma anche dei politici che non mandano ordini di servizio pena il licenziamento a pedatoni. E così, al 5.12.22, non ha avuto esecuzione una delibera del 7.12.21, ovvero 363 giorni fa. Cosa abbiano fatto in giorni 363 gli impiegati della Regione, lo lascio alla vostra immaginazione; io ho ipotesi goliardiche.

Posta questa premessa, alla quale, ovviamente, non risponderà mai nessuno, chiediamoci perché i Comuni non fanno i progetti.

Beh, in Calabria, è ovvio. Si contano 404 Comuni per una popolazione effettiva di manco 1.500.000 di anime; quindi, a occhio, 3.000 abitanti a Comune. Ma non è così: una trentina di Comuni contano decine di migliaia, tutti gli altri sono spopolati o praticamente deserti. Come cavolo fanno gli innumerevoli Gagliato e Argusto e Cenadi eccetera a fare progetti che non siano i servizi essenzialissimi? Dove hanno i tecnici?

Alla fine della vendemmia, su 404 Comuni calabresi, almeno 300 devono sparire. Non fisicamente, tranquilli: fusi con i centri confinanti. Se volete convincervi, pigliate una mappa, e scoprirete che Soverato ha 7 kmq di territorio, mente Tropea ne ha 3 (e dico tre!), mentre tanti paeselli quasi vuoti vantano agri vastissimi e del tutto scombinati. Il prefato Comune di Argusto va dalla Razzona al Campo, ovvero, se dividessero il territorio per gli effettivamente abitanti, sarebbero tutti latifondisti! Petrizzi confina con la strada di Gagliato Mare: eccetera.

Intanto si legge della proposta di fusione tra Cosenza e Rende. Cosenza, già capitale dei Bruzi e patria dell’umanesimo meridionale, e capoluogo di una Provincia grande un sesto dell’intero Belgio… Cosenza conta a stento 50.000 abitanti. Si consoli, Vibo ne numera 30.000. Quanto alla topografia, Cosenza e Rende e vari altri agglomerati sono già fusi da un sacco di tempo.

Se ne sono accorti a Corigliano – Rossano, facendo un Comune di 85.000 abitanti e 360 kmq di territorio. E anche in piccolissimi borghi silani, che hanno messo assieme Casali del Mango.

Noi, a parte i convegni segue cena di Mancini e Drosi, non riusciamo a fondere Soverato con Satriano, che sono già appiccicati dai fatti, però hanno due sindaci… e Satriano inalbera una selva di cartelli tipo “Non passa lo straniero, zun zun”.

Ulderico Nisticò