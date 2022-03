Cosa fare nel tempo libero? 5 idee delle persone di successo

Quando si vive una vita piena di impegni il tempo a disposizione per se stessi è sempre limitato. E chi non vorrebbe sfruttarlo al meglio, riducendo tutte quelle attività inutili o dannose che si è abituati a fare, come ad esempio controllare compulsivamente i social?

Di seguito saranno forniti alcuni spunti e idee su come sfruttare al massimo il proprio tempo libero. L’ispirazione arriva dai consigli di alcune figure di successo, come il popolarissimo Ceo di Tesla e SpaceX Elon Musk e il fondatore di Microsoft Bill Gates. Persone che hanno raggiunto importanti obiettivi di vita senza però trascurare il proprio benessere e la propria felicità.

Vip e tempo libero: le attività preferite da 5 figure di successo

Ci sono molti personaggi famosi da cui prendere spunto. Qui ne sono stati scelti cinque tra i più intraprendenti, i quali offrono idee interessanti su come trascorrere in modo produttivo, ma anche rilassante, il tempo libero.

Warren Buffet è uno tra gli investitori più famosi degli ultimi tempi. Per rilassarsi e scaricare lo stress nel tempo libero suona l’ukulele, molto semplice da usare e divertente. Spesso le persone di successo si contraddistinguono per avere hobby solitari e, non a caso, Buffet è un appassionato di gioco, in particolare di casinò online. Un intrattenimento che aiuta a scaricare la tensione accumulata durante la giornata. Per chi volesse provare il passatempo preferito di Buffet, un ottimo sito su cui sbizzarrirsi è sicuramente wisecasino.net, su cui è possibile trovare tante informazioni approfondite sui casinò online: guide a tema, recensioni e news, ricordando sempre che è meglio giocare in modo responsabile e legale.

Jim Carrey, attore comico famoso in tutto il mondo, nel tempo libero si dedica alla meditazione. Una pratica che lo aiuta a rilassarsi e a entrare in sintonia con la sua spiritualità. Ormai è risaputo che questo tipo di attività, in particolar modo la mindfulness, aiuta a migliorare la produttività e favorisce uno stato di benessere costante.

Elon Musk è un imprenditore e fondatore di un’azienda aerospaziale di estremo successo, la SpaceX. Nonostante i suoi molteplici impegni vuole sempre ritagliarsi un po’ di tempo da dedicare alla lettura, che lo aiuta a rilassarsi e a riflettere. Durante la lettura dei suoi libri riesce a ottenere spunti interessanti per le sue invenzioni ma anche per la vita di tutti i giorni. Inoltre, la lettura aiuta a migliorare la memoria e a ridurre lo stress.

Joel Gascoigne è un famoso imprenditore e Ceo della Buffer, un’applicazione di gestione dei social network. A fine giornata ama fare una passeggiata all’aperto, prima di andare a dormire. Questo lo aiuta a riflettere su ciò che è accaduto durante la giornata e sui progetti futuri, scaricando la tensione. Una camminata proprio poco prima di andare a dormire può aiutare anche ad aumentare la creatività, oltre che a rilassarsi;

Bill Gates, fondatore della Microsoft, nel tempo libero ama far del bene alle altre persone. Grazie al suo patrimonio, che ammonta a qualche miliardo di dollari, ha aperto insieme a sua moglie una fondazione, la Bill & Melinda Gates Foundation, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita nei paesi del terzo mondo. Fare del volontariato aiuta il cervello a ridurre lo stress e a mettere le cose nella giusta prospettiva.

Non è mai troppo tardi per provare hobby nuovi, che possano aiutare a sviluppare la creatività. Come abbiamo visto le attività da provare sono molte, tutte appassionanti: non ne esiste una migliore di tutte, si potrà scegliere quella più adatta alle proprie esigenze, che dia modo di favorire la propria crescita personale e professionale.