Cose su cui non sapevi di poter scommettere nel calcio

Il calcio è lo sport più popolare su cui scommettere nel mondo, con un notevole 40% di tutti i soldi spesi per questo bellissimo gioco. Ecco perché è fondamentale che tu ne conosca tutte le caratteristiche chiave e su cui non sapevi di poter scommettere; infatti, l’enorme volume di partite ha aiutato l’industria a crescere e a consentire agli scommettitori di puntare su tutta una serie di tipologie con offerte speciali e con quote competitive.

Le scommesse basate sulle statistiche del giocatore

Questo è un modo per mostrare come il mercato delle scommesse sul calcio ha continuato a evolversi con una serie approfondita di mercati rilasciati per varie partite della Premier League e altri campionati internazionali compreso quello italiano.

Questo è diverso dal goal e include la possibilità di scommettere sui giocatori indovinando un certo numero di tiri, contrasti e persino i fuorigioco. Ci sono tra l’altro anche tipologie di scommesse intriganti da sperimentare e magari sfruttando il bonus benvenuto Betfair come ad esempio il numero di calci di punizione, di rinvio dal fondo, rimesse laterali, rigori (segnati o sbagliati), espulsioni e tanto altro.

Infine devi sapere che oggi c’è anche la possibilità di scommettere sul numero di passaggi effettuati da un giocatore in una partita, e che può essere una scommessa affascinante da seguire in quanto consente di utilizzare le proprie ricerche prima di effettuare una puntata specifica.

La scommessa con handicap asiatico

Una scommessa con handicap asiatico è quella in cui la tua selezione ha un “handicap” da superare e ciò che rende unica in quanto elimina la possibilità di un pareggio.

I bookmaker in tal senso danno a ogni squadra una determinata cifra più o meno bassa per denotare il loro handicap. Questo può essere intero (come +1 o -2) o un handicap mezzo goal (+0,5 o -1,5). Il modo in cui ciascuno funziona è meglio illustrato da un breve esempio: Handicap a rete intera Juventus -1, Inter +2.

Le cifre accanto a ciascuna squadra vengono applicate al loro punteggio nella partita. Se quindi scommetti sulla Juventus, vinci se i bianconeri vincono con un margine di due gol o più. Inoltre ottieni la tua puntata indietro se vincono con un margine di un gol, che viene annullato dal -1, rendendo il risultato dell’handicap un pareggio.

Se invece scommetti sull’Inter, vinci se vince, se pareggia o perde con un solo gol di margine e ottieni la tua puntata se perde con un margine di due goal, che viene annullato dal +2, rendendo il risultato dell’handicap un pareggio.

Scommessa a metà tempo/ tempo pieno

Tra le tante tipologie di scommessa che forse non sapevi che esistesse, ci piace segnalare quella che comprende il risultato del primo tempo e/o del secondo tempo.

Nello specifico puoi scommettere sulla squadra di casa, su quella che gioca in trasferta o sul pareggio per uno o entrambi i tempi. Questa scommessa nota come Parziale /Finale è ideale per il tifoso di calcio più avanzato che ha una conoscenza preliminare ossia in grado d’indicargli le squadre che iniziano o finiscono le partite vincendo, pareggiando o perdendo il primo tempo e viceversa.

Conoscere le formazioni iniziali e se i giocatori chiave mancano per infortunio o per riposo può in tal senso essere anche un vantaggio con questo tipo di scommessa.

La scommessa del tipo doppia chance

Nel variegato mondo delle scommesse sul calcio esiste anche quella definita in gergo con l’appellativo di “doppia chance”. Nello specifico puoi scommettere su due dei tre risultati della partita per aumentare le tue possibilità di vincita.

Le combinazioni sono nell’ordine vincita della squadra di casa o pareggio (1X); vincita della squadra in trasferta o pareggio(X2) e vincita della squadra di casa o trasferta (12).

Le quote ovviamente sono inferiori rispetto alle scommesse su un risultato fisso di una partita in quanto ci sono maggiori possibilità di vincita, ma questa è una buona opzioni per gli scommettitori che vogliono ridurre l’elemento di rischio e soprattutto incrementare il bottino di un tagliando sui cui hanno puntato per una giocata multipla.

Questa appena elencata è soltanto una delle tante tipologie di scommesse che i bookmaker propongono agi appassionati, ma va aggiunto che ce ne sono anche tantissime altre e che meritano sicuramente una tua attenta e approfondita analisi.