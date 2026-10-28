​Cosenza, studentessa dell’Unical scomparsa dal 19 ottobre: l’appello urgente di famiglia e Croce Rossa

Cresce l’apprensione a Cosenza e nell’hinterland universitario per la scomparsa di Rahel, una giovane ragazza di origine etiope, studentessa della Facoltà di Chimica presso l’Università della Calabria (Unical). Di lei non si hanno più notizie dallo scorso 19 ottobre.

​La svolta nelle ricerche si è avuta questa mattina, quando il fratello della giovane, giunto appositamente dalla Germania, si è recato presso la sede del Comitato di Cosenza della Croce Rossa Italiana per chiedere supporto diretto nelle operazioni di rintraccio, già ufficialmente avviate dalle autorità competenti e dalle forze dell’ordine.

​L’impegno della Croce Rossa e della comunità

​La Croce Rossa Italiana – Comitato di Cosenza si è immediatamente unita all’accorato appello dei familiari, facendo da cassa di risonanza per mobilitare la cittadinanza e la vasta comunità studentesca dell’ateneo di Arcavacata.

​L’obiettivo è ampliare il più possibile il raggio delle ricerche, estendendole all’intero territorio regionale e nazionale. Si chiede a chiunque viva o frequenti le zone limitrofe all’università, le stazioni e i luoghi di maggior transito di prestare la massima attenzione.

​Cosa fare in caso di avvistamento o segnalazioni

​Le autorità e la Croce Rossa invitano chiunque pensi di aver visto la ragazza, noti una forte somiglianza o sia in possesso di qualsiasi elemento o informazione utile a non esitare:

​Contattare immediatamente il Numero Unico Europeo per le Emergenze: 112

​In alternativa, rivolgersi tempestivamente alla stazione delle Forze dell’Ordine più vicina.

​Si invita la cittadinanza a condividere il più possibile l’appello per facilitare le ricerche e aiutare la famiglia a riabbracciare Rahel.