“Così lontano, così vicino”, racconti di una antropologa: a Soverato incontro con la professoressa Giancotti

La Libera Università Popolare Cassiodoro di Soverato, in collaborazione con la sezione Italia Nostra, promuove un incontro con l’antropologa Patrizia Giancotti. Tornata da qualche anno in Calabria, Giancotti è docente di antropologia all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, fotografa, scrittrice, autrice e conduttrice di programmi per RAI Radio 3, ha pubblicato centinaia di reportage e realizzato oltre cinquantina mostre fotografiche nel mondo, lavorando oltre dieci anni in Brasile dove ha ricevuto l’alta onorificenza del Cruzeiro do Sul per meriti culturali.

Da qualche anno si occupa di dare valore alla nostra regione con reportage, programmi radiofonici, pubblicazioni e lavori audiovisivi.

Proporrà al pubblico, invitato venerdì 12 alle 18 nella Sala Consiliare del Comune di Soverato, una conferenza con proiezione di immagini, un tuffo nella ricerca antropologica che parte proprio dal piccolo paese del catanzarese dove nacque suo padre, Palermiti, per approdare ai misteri afrobrasiliani di Bahia, ai riti danzanti del Benin, alle foreste dei maghi verdi dell’Amazzonia, per tornare poi alle nostre origini magnogreche, alla memoria antica, alle radici che diventano gambe e ci permettono di muoverci nel mondo.

Tra le sue pubblicazioni il libro fotografico Bahia (A&A), con testi di Caetano Veloso e Jorge Amado, Filoxenìa – L’accoglienza tra i Greci di Calabria (Rubbettino). Il suo ultimo lavoro audiovisivo sulla

Calabria dal titolo “Esercizi di memoria” è stato presentato recentemente al MART Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Venerdì 12 maggio, ore 18:00, Sala Consiliare Comune di Soverato

Introducono: Sina Pugliese Montebello, Presidente Libera Università Popolare

della Terza Età e del Tempo Libero M.A. Cassiodoro di Soverato;

Angela Maida, Italia Nostra Soverato – Guardavalle