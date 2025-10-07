Cosimo Papandrea venerdì 10 ottobre a Soverato con il “Stilla Chijara Tour ’25”

La musica popolare calabrese si prepara ad accendere il lungomare di Soverato. Il celebre cantore e organettista Cosimo Papandrea sarà in concerto il 10 Ottobre con una tappa attesissima del suo “Stilla Chijara Tour ’25”. L’evento promette di trasformare la passeggiata a mare in un’esplosione di ritmo, tradizione e passione meridionale.

​Cosimo Papandrea è riconosciuto come uno dei massimi esponenti della musica etnica del Sud Italia. La sua capacità di fondere i suoni ancestrali dell’organetto con l’energia moderna della pizzica e della tarantella ha conquistato un vasto pubblico, rendendo i suoi concerti delle vere e proprie feste collettive.

​Il concerto sul Lungomare di Soverato sarà l’occasione perfetta per immergersi in un’atmosfera autentica, dove il ballo e il canto si fondono in un rito catartico.

Ci si aspetta un repertorio che spazierà dai pezzi più noti e travolgenti, che invitano il pubblico a scatenarsi in pista, a brani più intimi che raccontano storie di vita, amore e della profonda identità calabrese.

​L’appuntamento è fissato per il 10 Ottobre, in una data che si colloca nel vivo degli eventi autunnali calabresi. I fan della musica folk e i curiosi avranno l’opportunità di assistere a uno spettacolo che è molto più di un semplice concerto: è un viaggio nel cuore pulsante della Calabria.

Non resta che segnare la data in calendario e prepararsi a lasciarsi travolgere dall’inconfondibile ritmo di Cosimo Papandrea e della sua “Stilla Chijara”.