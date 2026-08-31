Costituito a Montepaone il Comitato comunale di Futuro Nazionale

È stato ufficialmente costituito il Comitato comunale di Futuro Nazionale a Montepaone n. 2080.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di radicare sul territorio i valori e il progetto politico del movimento fondato dal Gen. Roberto Vannacci, ponendosi come interlocutore costruttivo delle istituzioni locali per il bene della comunità.

Il nuovo comitato si ispira ai principi fondativi di Futuro Nazionale, riassunti nell’acronimo V.I.T.A.L.E. (Virtù, Identità, Tradizioni, Amore, Libertà, Eccellenza ed Entusiasmo) e allo Statuto del movimento, che riconosce come radici fondamentali l’identità tradizionale italiana, la cultura e le tradizioni dei nostri popoli, la famiglia naturale, il merito, il lavoro, la sicurezza e la legalità.

A guidare il comitato, su mandato del Referente Regionale On. Domenico Furgiuele, è la dottoressa Barbara De Vito, referente di comitato , esponente di una famiglia storicamente radicata nel territorio di Montepaone e da sempre impegnata nella vita sociale e civile della comunità.

In un’ottica di collaborazione, il comitato si propone di:

• lavorare a fianco dell’amministrazione comunale su temi di interesse collettivo quali sicurezza, decoro urbano, sostegno alle famiglie e alle imprese locali;

• valorizzare le specificità e le tradizioni di Montepaone, promuovendo iniziative che rafforzino il senso di appartenenza e la coesione sociale;

• favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica, nel rispetto delle regole e delle istituzioni democratiche.

«La nascita del comitato di Futuro Nazionale a Montepaone – dichiara la dottoressa Barbara De Vito, referente del comitato – rappresenta un momento importante per la nostra comunità della quale conosco bene le potenzialità e le sfide. Vogliamo essere una presenza positiva e propositiva, al servizio dei cittadini e in dialogo con le istituzioni, per contribuire a costruire un futuro migliore per Montepaone, nel segno dei valori di identità, merito e responsabilità che guidano il nostro movimento».

Il comitato invita tutti i cittadini di Montepaone che condividono questi ideali a prendere contatto e a partecipare alle prossime iniziative pubbliche che saranno annunciate nei prossimi giorni.