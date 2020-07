Costituito il Movimento Civico “Unire Sant’Andrea”

Il Movimento Civico “Unire Sant’Andrea”, è formato da donne e uomini, figli e figlie di questa nostra terra, che hanno deciso in modo disinteressato di mettere a disposizione della Comunità di Sant’Andrea il loro impegno, le loro passioni, le loro energie e le loro competenze, per costruire assieme a quanti lo vorranno, nessuno escluso, un miglioramento delle condizioni del nostro vivere sociale e civile.

L’ ambizione è quella di operare per unire e ricucire, senza preconcetti o presunte verità preconfezionate, senza discriminazioni ideologiche, mettendo in contatto le persone con il loro portato di esperienze, di cultura, di modo di essere e di sentire perché la diversità e l’unicità di ognuno di noi, sono ricchezze che ci rendono migliori.

Un nome che è un obiettivo: “Unire Sant’Andrea”, far sentire tutti gli abitanti, siano essi del Paese o della Marina, orgogliosi di appartenere ad un’unica comunità: quella Andreolese!

Ad animare il Movimento è il disinteresse personale, l’assenza di ambizione di controllo, anzi lo scopo è quello di liberare la comunità dal clima dei piccoli ricatti, dalle false promesse e dai condizionamenti, perché al primo posto c’è la dignità della persona e la sua libertà di espressione in tutte le possibili forme.

L’impegno e gli sforzi saranno, perciò, rivolti a sostituire alla rassegnazione la speranza, perché migliorare lo stato delle cose è possibile e ci riusciremo rendendo protagonista la nostra comunità.

La squadra messa in campo è rappresentativa di tutte le fasce di età e raccoglie professionalità ed esperienze diverse, che si sono unite sotto un comune denominatore: la voglia di fare, insieme, indirizzando tutte le energie nella costruzione del bene comune.

Le coordinate che guideranno l’agire di “Unire Sant’Andrea” saranno la Legalità, la Trasparenza, la Correttezza Amministrativa e la Non Discriminazione.

Di fondamentale importanza sarà creare un clima inclusivo, in cui la Partecipazione nella gestione della Cosa Pubblica sia uno stimolo ed anche elemento di controllo, per fare meglio e di più.

Ogni squadra ha bisogno di un Leader e colei che guiderà l’intera compagine è Brunilde Genco, apprezzata insegnante di scuola primaria, che dopo essere stata punto di riferimento per la crescita di tante generazioni di giovani Andreolesi, vuole mettersi al servizio dell’intera Comunità, con la stessa passione profusa sia nell’attività professionale, che nel sociale.

Il Movimento Civico

“Unire Sant’Andrea”