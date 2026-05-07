Costituzione e autonomia differenziata

La parola costituzione è diventata una specie di formula magica e panacea di tutti i mali. L’ultima scoperta è che, secondo un politicante, l’autonomia differenziata sarebbe contraria alla costituzione.

Ebbene, ragazzi, l’autonomia della Sicilia (meridionalissima Sicilia, mica Nord!) data da un decreto di Umberto come luogotenente del Regno, poi uno dello stesso Umberto come re. Siamo dunque molto prima del 1948, anno dell’entrata in vigore della costituzione, anzi persino prima del 2 giugno 1946.

A costituzione vigente, ecco le Regioni autonome Val d’Aosta, Friuli, Sardegna; c’era anche la Regione autonoma Trentino – Alto Adige, ma, non contenti, l’hanno spezzettata in due Province autonome.

Ebbene, non ho mai sentito nessun politicante piangere e strapparsi i capelli, perché in Italia ci sono ben sei autonomie regionali e provinciali. Anzi, nel 2001 hanno riformato il Titolo V della suaccennata costituzione, il quale Titolo, nella nuova formulazione, dice bello chiaro che l’autonomia regionale è cosa buona e giusta.

Lasciando dunque da parte tali giochini da piccolo avvocato costituzionalista, diciamo che l’autonomia differenziata si farà, a vantaggio di chi la vuole: il Veneto, la Lombardia, l’Emilia-Romagna… E chi non la vuole, semplicemente resta indietro.

E lo so bene che la Calabria è l’ultima l’Europa, e conta poco e nulla con i suoi scarsi 1.800.000, e sulla carta; di fronte alla Lombardia che ha dieci milioni di abitanti sulla carta, e altri dieci che lavorano e commerciano e passano…

Soluzione? La Regione Ausonia, quindi mettendo assieme Molise Puglia Basilicata Campania Calabria, per un totale di dodici milioni di abitanti. Assieme, Regione unica, non trucchetti burocratici.

Se avete altre idee, tiratele fuori. Quello che è certo è che nel 2026 il Sud rischia di vedersi decidere la sorte dagli altri… come successe nel 1860, quando a dare carte furono Cavour, Vittorio Emanuele, Napoleone III, Garibaldi; mentre il re e il governo di Napoli se la stavano a pensare.

Non sarebbe meglio, nel 2026, pensarci prima?

Ulderico Nisticò