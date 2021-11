Covid-19, 28 nuovi positivi registrati dall’Ospedale di Catanzaro

Sono 28 i nuovi positivi riscontrati all’ospedale Pugliese di Catanzaro dai test eseguiti nelle ultime 24 ore: 11 nella provincia di Catanzaro e 17 in quella di Vibo Valentia. In totale i tamponi eseguiti tra molecolari e antigenici sono stati 825.

Per l’Asp di Cosenza il Pugliese ha eseguito 184 tamponi molecolari (57 salivari e 127 orofaringei), per l’Asp di Catanzaro 109 tamponi salivari. I test negativi sono stati in totale 597, escluso Cosenza. Inoltre l’ospedale fa sapere che ci sono altri 16 noti positivi: 6 CZ e 10 VV.