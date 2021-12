Covid-19, 36 casi positivi nel comune di Amaroni

“È stata quella di ieri 26 dicembre un’estenuante giornata dedicata a fare tamponi antigenici per identificare eventuali persone contagiate. Alle 21.45 è stato fatto l’ultimo test dopo sette ore e mezza di attività continua di screening. Il responso, purtroppo, ha dato dei risultati che definirei quantomeno allarmanti”.

“Alla fine sono stati 252 i tamponi effettuati e di questi 28 hanno dato esito positivo. La situazione contagi quindi al momento risulta: 1 persona positiva al test molecolare; 36 persone positive al test antigenico; 104 persone in quarantena”.

“Ancora una volta il C.O.C. ha dato prova di efficienza e per questo ringrazio personalmente quanti si sono adoperati per dare a tutti la possibilità di effettuare un tampone rapido senza spostarsi da Amaroni”.

“Fortunatamente, avevamo acquistato in via precauzionale un numero importante di tamponi in vista delle festività natalizie e questo sicuramente ci ha reso il lavoro più agevole. Nel frattempo, considerata la situazione emergenziale, al fine di scongiurare altre situazioni di contagio, ho emesso ordinanza di divieto di assembramento in piazza dell’Emigrante, piazza Matteotti, Anfiteatro Nicolas Green e Bellavista Risch. Inoltre con lo stesso atto, ho regolamentato l’ingresso nella sede comunale in orari ben definiti e previo appuntamento telefonico. Lo rende noto su Facebook il sindaco di Amaroni, Luigi Ruggiero.