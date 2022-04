Covid-19, 8 decessi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2840065 (+4.353).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 334415 (+849) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 7172 (86 in reparto, 7 in terapia intensiva, 7079 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40147 (39875 guariti, 272 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 42569 (92 in reparto, 6 in terapia intensiva, 42471 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40943 (39909 guariti, 1034 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3772 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3762 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30403 (30188 guariti, 215 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 10338 (97 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10236 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 119890 (119154 guariti, 736 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 18260 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18244 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18616 (18450 guariti, 166 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 17 nuovi casi a domicilio.

L’Asp di Catanzaro comunica che il decesso a domicilio è avvenuto il 16 aprile.