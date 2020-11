Covid-19 a Soverato, Alecci: “Proteggiamo i nostri bambini”

“Stamani, per come programmato, abbiamo effettuato i tamponi ai bambini delle due classi potenzialmente esposte al Covid – 19.

Lo abbiamo fatto creando un ambiente sereno e strappando loro tanti sorrisi grazie ai regali che, come amministrazione, abbiamo voluto donargli e grazie alla presenza di “Comare Cicala ” che ci ha fatto dono del suo tempo e della sua abilità con i più piccoli”.

“Un ringraziamento anche al personale sanitario sempre disponibile e professionale al quale abbiamo fatto sentire la nostra vicinanza e gratitudine omaggiandole di 2 Cavallucci Marini”.

“Grazie ai volontari del Cisom, Edelweiss, Misericordie ed Chili Pepper sempre presenti.

Grazie ai genitori per aver seguito le nostre indicazioni rimanendo in auto ed aspettando il turno, ma sopratutto grazie ai bambini che hanno dimostrato coraggio e voglia di tornare al più presto alla normalità”.

“Ancora una volta la nostra Città ha dimostrato di saper reagire in maniera SPECIALE come solo le COMUNITÀ coese sanno fare.

W la Calabria che non si arrende e crede in se stessa”. Lo rende noto con un messaggio su Facebook il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci.