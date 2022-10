Covid-19, accertati in Calabria 861 nuovi contagi e 2 decessi

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 564738 (+861) rispetto a ieri. Oggi sono stati riportati 27.475 guariti dal momento che l’Asp di Cosenza, precisano nel bollettino: “dichiara che il totale dei guariti comunicati in data odierna comprende un riallineamento del totale delle guarigioni avvenute nelle settimane precedenti”.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3821463 (+4.267).

Catanzaro: CASI ATTIVI 2524 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2496 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 93828 (93445 guariti, 383 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 7832 (63 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7769 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 155488 (154175 guariti, 1313 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 475 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 469 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 55536 (55270 guariti, 266 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2240 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2214 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 190559 (189701 guariti, 858 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 575 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 563 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48655 (48469 guariti, 186 deceduti).