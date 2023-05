Covid-19, bollettino della Regione Calabria del 15 maggio 2023

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 637690 (+34) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4349252 (+642).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 200 (20 in reparto, 4 in terapia intensiva, 176 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 114699 (114243 guariti, 456 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 116 (36 in reparto, 1 in terapia intensiva, 79 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 190413 (188886 guariti, 1527 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 27 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 19 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 60299 (60011 guariti, 288 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 115 (8 in reparto, 1 in terapia intensiva, 106 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 210223 (209288 guariti, 935 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 24 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 19 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53893 (53688 guariti, 205 deceduti).