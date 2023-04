Covid-19, bollettino della Regione Calabria del 19 Aprile 2023

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 635134 (+147) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4316109 (+1.840).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 335 (24 in reparto, 5 in terapia intensiva, 306 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 113603 (113158 guariti, 445 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 284 (33 in reparto, 1 in terapia intensiva, 250 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 189340 (187829 guariti, 1511 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 17 (0 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 60130 (59845 guariti, 285 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 153 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 138 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 209800 (208868 guariti, 932 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 31 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 28 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53788 (53584 guariti, 204 deceduti).