Covid-19, bollettino della Regione Calabria del 24 novembre 2022

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 594197 (+544) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3990371 (+3.467).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1765 (18 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1741 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 101385 (100991 guariti, 394 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2362 (58 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2304 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 173270 (171902 guariti, 1368 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 289 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 286 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57256 (56986 guariti, 270 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1868 (29 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1837 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 197536 (196663 guariti, 873 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 458 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 444 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50771 (50581 guariti, 190 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica nel setting fuori regione 1 nuovo caso a domicilio.