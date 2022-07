Covid-19 – Boom di contagi in Calabria: 4598 nuovi positivi, 4 i decessi

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3337168 (+13.929). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 448291 (+4.598) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 6338 (76 in reparto, 5 in terapia intensiva, 6257 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 65428 (65096 guariti, 332 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 36341 (117 in reparto, 2 in terapia intensiva, 36222 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 87600 (86444 guariti, 1156 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 1923 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1903 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 42683 (42445 guariti, 238 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 11239 (79 in reparto, 3 in terapia intensiva, 11157 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 148693 (147894 guariti, 799 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1511 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1492 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40353 (40177 guariti, 176 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica: OGGI 888 POSITIVI (IN QUANTO IERI SONO STATI COMUNICATI ERRONEAMENTE 109 POSITIVI IN PIU’ QUINDI VENGONO SOTTRATTI DAI POSITIVI DI OGGI CHE SONO 997) DI CUI 29 FUORI REGIONE E 4 GUARITI FUORI REGIONE. L’ASP di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano 62 nuovi casi a domicilio e 2 guariti”.