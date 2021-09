La scuola elementare di Squillace Lido chiusa per il Covid. La decisione è stata presa dal sindaco Pasquale Muccari, d’accordo con il dirigente scolastico, in quanto uno degli alunni è risultato positivo.

Il plesso, dunque, è stato chiuso e le attività didattiche in presenza sospese, in via precauzionale fino a nuove disposizioni.

Carmela Commodaro – S1TV