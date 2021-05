Covid-19, domani tornano il caffè al bancone e ristoranti al chiuso

Domani anche in Calabria, che dovrà rimanere in fascia gialla per almeno altre due/tre settimane, sarà comunque possibile tornare a prendere il caffè al bancone del bar e poter pranzare e cenare anche al chiuso.

Si tratta della road map delle riaperture previste dal governo che domani avrà un nuovo step (il successivo sarà il coprifuoco a mezzanotte il 7 giugno).

Oggi lo hanno anticipato di un giorno 3,1 milioni di italiani che abitano in Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise in zona bianca, dove sparisce anche il coprifuoco e sono anticipate le riaperture delle attività previste tra il 1 giugno e il 1 luglio.