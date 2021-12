Covid-19, due bambini di 10 anni ricoverati al Gom di Reggio Calabria

Due bambini di dieci anni sono stati ricoverati al Gom di Reggio Calabria, con una polmonite bilaterale. Ad annunciarlo, durante la trasmissione di Rai 3 “Buongiorno Regione”, Domenico Minasi, primario del reparto di Pediatria al Gom, che ha sottolineato l’importanza «di lavorare meglio sull’individuazione di percorsi dedicati», per avviare una campagna di vaccinazione destinata ai più piccoli.

Fortunatamente i due bambini, secondo quanto fatto sapere dal primario, «sono in condizioni stabili e soddisfacenti».

«Ci sono tante buone ragioni per vaccinare i bambini – ha spiegato Minasi – intanto per garantire una vita sociale più sicura, migliore rispetto a quella vissuta fino ad oggi. Basti pensare ai disturbi provocati dal lockdown».

Circa l’aumento dei contagi nella provincia reggina, il primario si è poi detto molto soddisfatto, affermando di aver «organizzato una buona struttura per il contenimento del Covid. Stiamo rispondendo in maniera adeguata alle aspettative della popolazione in termini assistenziali».